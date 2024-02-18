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Премьер-министр Норвегии ошибочно получил марихуану по почте

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре по ошибке получил марихуану в письме

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ошибочно получил каннабис по почте, сообщила Dagbladet со ссылкой на газету Dagens Næringsliv.

По данным издания, 31 января в канцелярию премьер-министра доставили конверт, в котором находилась марихуана. Почта, поступающая в офис главы правительства, сначала попадает в приемную службу безопасности и обслуживания департамента, затем посылки проверяются с помощью рентгена. Экспертиза показала, что в конверте лежал медицинский каннабис. Его конфисковала полиция.

В Норвегии марихуана легальна только в медицинских целях, в других случаях ее нельзя приобретать.

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марихуана Норвегия почта
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