Премьер-министр Норвегии ошибочно получил марихуану по почте

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ошибочно получил каннабис по почте, сообщила Dagbladet со ссылкой на газету Dagens Næringsliv.

По данным издания, 31 января в канцелярию премьер-министра доставили конверт, в котором находилась марихуана. Почта, поступающая в офис главы правительства, сначала попадает в приемную службу безопасности и обслуживания департамента, затем посылки проверяются с помощью рентгена. Экспертиза показала, что в конверте лежал медицинский каннабис. Его конфисковала полиция.

В Норвегии марихуана легальна только в медицинских целях, в других случаях ее нельзя приобретать.

14 февраля на границе Эквадора и Колумбии задержали подлодку, перевозившую несколько тонн наркотиков. Подлодку нашли, когда эквадорские и колумбийские военные проводили операцию по спасению рыболовного судна и его команды, попавшей в аварийную ситуацию.