 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Депутат Рады заявила о страхе из-за вступления США в новую войну

Депутат Рады Устинова: Киев боится, что США вступят в войну на Ближнем Востоке
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Если США вступят в войну на Ближнем Востоке, Киев потеряет американское оружие, что является очень страшным сценарием, заявила член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова в интервью Наталье Мосейчук.

«То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — это может быть для нас очень страшный сценарий, потому что все оружие пойдет туда для американских солдат, и это уже не будет вопросом Украины или Израиля», — отметила Устинова.

По ее словам, США десять лет производила и пополняла запасы вооружений, но украинская сторона «все выгребла». В первую очередь это касается переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и боеприпасов к ним.

Минюст Украины предложил выдать заключенным оружие или лопаты
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

По данным издания WSJ, с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года Вашингтон направил Тель-Авиву примерно 21 тыс. высокоточных боеприпасов, около половины из них израильская сторона израсходовала. По расчетам разведки США, остатков ей хватит на 19 недель боевых действий в Газе.

В связи с этим США собираются поставить Израилю военную помощь на десятки миллионов долларов, в которую войдут бомбы MK82, взрыватели для бомб FMU-139 и боеприпасы KMU-572 Joint — всего по одной тысяче каждых. Поставка не утверждена, вопрос рассматривает администрация США, затем ее должен одобрить конгресс.

Москва осуждает помощь Запада Киеву, указывая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исхода.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Верховная рада Украины Украина США Ближний Восток Израиль поставки оружия
Материалы по теме
ЕК допустила отправку доходов от активов России на оружие для Украины
Политика
В Венгрии заявили о воюющем с Россией Западе с помощью своего оружия
Политика
Кремль заявил об отсутствии контактов с США по противоспутниковому оружию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Депутат Рады заявила о страхе из-за вступления США в новую войну Политика, 04:48
В партии Нетаньяху сообщили о его отставке после выборов Политика, 04:41
Премьер Албании попросил республиканцев и демократов США не ссориться Политика, 04:16
Глава МИД Китая рассказал о новой модели отношений с Россией Политика, 03:53
Минюст Украины предложил выдать заключенным оружие или лопаты Политика, 03:40
Президент Черногории выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году Политика, 03:26
На Сахалине 14 рыбаков застряли на оторванной льдине Общество, 03:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Байден не исключил дальнейшее отступление ВСУ Политика, 02:49
В Полтавской области и Харькове прозвучали взрывы Политика, 02:27
«Охотник за нацистами» из разведки Германии основал правую партию Политика, 02:13
Президент Литвы назвал «бесполезным» механизм санкций против России Политика, 02:10
Болгарская полиция пресекла факельное шествие за нацистского генерала Политика, 01:34
Зеленский созвонился с Байденом во время Мюнхенской конференции Политика, 01:15
В госпитале от ранений умер замкомандующего 18-й армии Политика, 01:02