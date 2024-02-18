Депутат Рады заявила о страхе из-за вступления США в новую войну

Если США вступят в войну на Ближнем Востоке, Киев потеряет американское оружие, что является очень страшным сценарием, заявила член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова в интервью Наталье Мосейчук.

«То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — это может быть для нас очень страшный сценарий, потому что все оружие пойдет туда для американских солдат, и это уже не будет вопросом Украины или Израиля», — отметила Устинова.

По ее словам, США десять лет производила и пополняла запасы вооружений, но украинская сторона «все выгребла». В первую очередь это касается переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и боеприпасов к ним.

По данным издания WSJ, с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года Вашингтон направил Тель-Авиву примерно 21 тыс. высокоточных боеприпасов, около половины из них израильская сторона израсходовала. По расчетам разведки США, остатков ей хватит на 19 недель боевых действий в Газе.

В связи с этим США собираются поставить Израилю военную помощь на десятки миллионов долларов, в которую войдут бомбы MK82, взрыватели для бомб FMU-139 и боеприпасы KMU-572 Joint — всего по одной тысяче каждых. Поставка не утверждена, вопрос рассматривает администрация США, затем ее должен одобрить конгресс.

Москва осуждает помощь Запада Киеву, указывая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исхода.