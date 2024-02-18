На Сахалине 14 рыбаков застряли в море на оторванной льдине
14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине на юге Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.
Для спасения рыбаков к месту происшествия выдвинулись три спасателя с поста села Сатродубское с одной лодкой и одним снегоходом, два сотрудника ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС) Долинского района на одном снегоходе и пять специалистов ГУ МЧС по Сахалинской области на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной лодкой.
Несколько лет назад, 28 февраля 2021 года, в Сахалинской области более 20 рыбаков оказались отрезанными от берега из-за трещины во льду. Причиной стал отжимный ветер. Ширина образовавшейся трещины составила 30-40 см, в результате чего 26 рыбаков застряли на льдине. На место направили восемь спасателей и шесть единиц техники, в том числе две лодки и два снегохода.
17 февраля 2024 года в Ленинградской области на льдине дрейфовали пятеро рыбаков в акватории Финского залива. Спасатели МЧС совместно с лоцманской службой на судне на воздушной подушке доставили их на берег.
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