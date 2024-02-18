 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Сахалине 14 рыбаков застряли в море на оторванной льдине

МЧС: 14 рыбаков оказались на оторванной льдине в море в Сахалинской области

14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине на юге Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

Для спасения рыбаков к месту происшествия выдвинулись три спасателя с поста села Сатродубское с одной лодкой и одним снегоходом, два сотрудника ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС) Долинского района на одном снегоходе и пять специалистов ГУ МЧС по Сахалинской области на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной лодкой.

Власти Японии допустили, что застрявшие у Курил косатки спаслись
Общество

Несколько лет назад, 28 февраля 2021 года, в Сахалинской области более 20 рыбаков оказались отрезанными от берега из-за трещины во льду. Причиной стал отжимный ветер. Ширина образовавшейся трещины составила 30-40 см, в результате чего 26 рыбаков застряли на льдине. На место направили восемь спасателей и шесть единиц техники, в том числе две лодки и два снегохода.

17 февраля 2024 года в Ленинградской области на льдине дрейфовали пятеро рыбаков в акватории Финского залива. Спасатели МЧС совместно с лоцманской службой на судне на воздушной подушке доставили их на берег.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
МЧС Сахалинская область рыбаки льдина
Материалы по теме
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы
Общество
В МЧС сообщили о 50 рыбаках на оторвавшихся в Финском заливе льдинах
Общество
На Сахалине спасли 18 оторвавшихся от берега на льдине рыбаков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Президент Черногории выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году Политика, 03:26
На Сахалине 14 рыбаков застряли в море на оторванной льдине Общество, 03:02
Байден не исключил дальнейшее отступление ВСУ Политика, 02:49
В Полтавской области и Харькове прозвучали взрывы Политика, 02:27
«Охотник за нацистами» из разведки Германии основал правую партию Политика, 02:13
Президент Литвы назвал «бесполезным» механизм санкций против России Политика, 02:10
Болгарская полиция пресекла факельное шествие за нацистского генерала Политика, 01:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Зеленский созвонился с Байденом во время Мюнхенской конференции Политика, 01:15
В госпитале от ранений умер замкомандующего 18-й армии Политика, 01:02
Орбан пообещал одобрить заявку Швеции в НАТО после массовых протестов Политика, 00:47
Нидерландский премьер предложил «не ныть» по поводу Трампа Политика, 00:21
Актер из «Слова пацана» сыграет Жириновского в биографическом фильме Политика, 00:16
Над Воронежем сбили украинский беспилотник Политика, 17 фев, 23:55
Производитель Oreo сменил руководство бизнеса в России после критики Бизнес, 17 фев, 23:35