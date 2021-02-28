Более 20 рыбаков на Сахалине застряли на льдине из-за трещины

В Сахалинской области более 20 рыбаков оказались отрезанными от берега из-за образования трещины на льду, идет спасательная операция, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Утром 28 февраля около села Мальково Корсаковского района в 4 км от берега треснул лед, на котором находились рыбаки. Причиной стал отжимный ветер. Ширина образовавшейся трещины составила 30-40 см. «В результате отрезанными от берега оказались около 26 рыбаков», — говорится в сообщении.

На место направили восемь спасателей и шесть единиц техники, в том числе две лодки, два снегохода и судно на воздушной подушке «Хивус-10».

В середине февраля в Хабаровском крае две машин с рыбаками провалились под лед. Погибли два человека, еще одному удалось спастись. Инцидент произошел на реке Амур.