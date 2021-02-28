Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Губернатора Нью-Йорка обвинили в домогательствах Общество, 05:29 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 05:16 Более 20 рыбаков на Сахалине застряли на льдине из-за трещины Общество, 04:48 Группа по Карабаху предложила инвентаризацию договоров о перевозках Политика, 04:02 WSJ узнала о планах США обновить спутники для борьбы с Россией в Арктике Политика, 03:53 В Москве возбудили дело после убийства мужчины Общество, 03:24 Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 02:50 В центре «Вектор» попросили не гнаться за высоким уровнем антител к COVID Общество, 02:42 В США одобрили применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson Общество, 02:37 В Барселоне в ходе протестов против приговора рэперу задержали 10 человек Общество, 01:38 Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва РБК и Минстрой, 01:32 Байден объяснил авиаудар США в Сирии готовящимися атаками на военных Политика, 00:53 Президент Чехии попросил Путина отправить в страну вакцину «Спутник V» Политика, 00:50 Пятьдесят идей для подарков на 8 марта РБК и Крокус Сити Молл, 00:35
Общество ,  
0 

Более 20 рыбаков на Сахалине застряли на льдине из-за трещины

В Сахалинской области более 20 рыбаков оказались отрезанными от берега из-за образования трещины на льду, идет спасательная операция, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Утром 28 февраля около села Мальково Корсаковского района в 4 км от берега треснул лед, на котором находились рыбаки. Причиной стал отжимный ветер. Ширина образовавшейся трещины составила 30-40 см. «В результате отрезанными от берега оказались около 26 рыбаков», — говорится в сообщении.

Появилось видео спасения рыбаков со льдины на Сахалине
Общество

На место направили восемь спасателей и шесть единиц техники, в том числе две лодки, два снегохода и судно на воздушной подушке «Хивус-10».

В середине февраля в Хабаровском крае две машин с рыбаками провалились под лед. Погибли два человека, еще одному удалось спастись. Инцидент произошел на реке Амур.

Сахалинская область рыбаки льдина
Материалы по теме
В Петербурге со льдины в Финском заливе эвакуировали 25 рыбаков
Общество
В Сахалинской области спасатели сняли со льдины трех рыбаков
Общество
В Финском заливе Петербурга спасли почти сто рыбаков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter