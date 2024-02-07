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Власти Японии допустили, что застрявшие у Курил косатки спаслись

Власти Японии: застрявшим у Курил косаткам, вероятно, удалось выбраться
Косаткам, застрявшим во льдах между японским островом Хоккайдо и российским Кунаширом, скорее всего удалось выбраться, сообщили японские власти. Росрыболовство выражало готовность помочь Японии в освобождении косаток

Власти Японии допустили, что застрявшие у Курил косатки спаслись
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Стая из более чем десяти косаток, попавших в ледяной плен у японского побережья, скорее всего, смогла благополучно выбраться, сообщает японская газета Sankei со ссылкой на заявление японской береговой охраны.

Там уточнили, что визуально застрявших во льдах косаток обнаружить не удалось. «Разрыв в дрейфующем льду открылся, поэтому они, вероятно, смогли выбраться», — говорится в сообщении.

Власти города Раусу на самом северном японском острове Хоккайдо, искавшие косаток на берегу, также сообщили, что животным, вероятно, удалось выбраться из ледяного плена.

По данным японской метеорологической службы, дрейфующий лед возле города Раусу, как ожидается, отойдет от берега и станет более плотным ближе к 10-11 февраля.

Эксперты заявили, что на спасение косаток у Курил остались считаные дни
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От 10 до 17 косаток оказались зажаты во льдах в акватории между японским островом Хоккайдо и российским Кунаширом 6 февраля. На появившихся в сети кадрах было видно, что касатки зажаты между дрейфующими льдами близко друг к другу, они то поднимаются над водой, то опускаются вниз. «Их невозможно спасти, поскольку корабль не может приблизиться к ним», — сообщили тогда власти Японии.

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Опрошенные РБК биологи и специалисты по морским млекопитающим отмечали, что на спасение косаток у Курил остались считаные дни. По их словам, животные находились в воде с битым льдом, через который они протискиваются, как «сквозь бревна», чтобы сделать вдох.

Росрыболовство направило властям Японии предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, попавших в ледяной плен, сообщила пресс-служба ведомства. В ведомстве подчеркнули, что у России достаточно компетенций и знаний, чтобы спасти застрявших во льдах млекопитающих, занесенных в Красную книгу. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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Эксперты заявили, что на спасение косаток у Курил остались считаные дни
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