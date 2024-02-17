В Харькове раздались взрывы
В Харькове на востоке Украины раздались взрывы, передает издание «Общественное».
О взрывах в этом городе также сообщает издание «Страна.ua».
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал горожан и других жителей региона оставаться в укрытиях. В регионе объявлен сигнал воздушной тревоги.
Взрывы в Харьковской области были и накануне, 16 февраля. «Зеркало недели» также сообщило, что взрывы звучали и на территории Полтавской области. «Общественное» уточнило, что взрыв был в Миргородском районе. Воздушную тревогу отменили в 1:16 мск в Полтавской области и в 1:22 мск в Харьковской области.
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