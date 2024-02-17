В Харькове раздались взрывы

В Харькове на востоке Украины раздались взрывы, передает издание «Общественное».

О взрывах в этом городе также сообщает издание «Страна.ua».

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал горожан и других жителей региона оставаться в укрытиях. В регионе объявлен сигнал воздушной тревоги.

Взрывы в Харьковской области были и накануне, 16 февраля. «Зеркало недели» также сообщило, что взрывы звучали и на территории Полтавской области. «Общественное» уточнило, что взрыв был в Миргородском районе. Воздушную тревогу отменили в 1:16 мск в Полтавской области и в 1:22 мск в Харьковской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.