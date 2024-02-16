В Харьковской и Полтавской областях прогремели взрывы

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщают УНИАН и «Зеркало недели». Последнее также заявляет, что взрывы звучали и на территории Полтавской области.

«Суспiльне» пишет, что взрыв прогремел в Миргородском районе Полтавской области.

Во время сообщений о взрывах в регионах была объявлена воздушная тревога. Ее отменили в 01:16 мск в Полтавской области и в 01:22 — в Харьковской.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.