В Харьковской и Полтавской областях прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщают УНИАН и «Зеркало недели». Последнее также заявляет, что взрывы звучали и на территории Полтавской области.
«Суспiльне» пишет, что взрыв прогремел в Миргородском районе Полтавской области.
Во время сообщений о взрывах в регионах была объявлена воздушная тревога. Ее отменили в 01:16 мск в Полтавской области и в 01:22 — в Харьковской.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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