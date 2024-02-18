«Охотник за нацистами» из разведки Германии основал правую партию

Бывший руководитель немецкой разведки Ханс-Георг Маасен основал правую партию «Союз ценностей», сообщает Reuters.

«Союз ценностей» будет поддерживать партию «Альтернатива для Германии». Reuters уточняет, что это третья партия, основанная в 2024 году, что еще больше фрагментирует политический ландшафт Германии и затрудняет прогнозы на выборах.

Маасена уволили с поста главы Федерального ведомства по охране конституции Германии в 2018 году. Тогда вокруг него разразился скандал, связанный с радикальными высказываниями по поводу событий в Хемнице. В августе 2018 года во время празднований дня города в драке убили немца кубинского происхождения, среди подозреваемых оказались двое беженцев.

В следующие два дня после инцидента в городе прошли крупные демонстрации, организованные правопопулистской партией «Альтернатива для Германии». Тогда Маасен заявил, что эти акции не являются травлей по отношению к мигрантам.

Как уточняет агентство, с тех пор Маасен стал известен благодаря все более радикальным комментариям по вопросам иммиграции.

В 2023 году Маасена уволили из Христианско-демократической партии Германии из-за антисемитских и расистских высказываний. Одно из заявлений Маасена, которое вызвало скандал, — о расизме по отношению к белым людям. По его мнению, непризнание этого является «выражением зелено-красной расовой теории, согласно которой белые считаются низшей расой, и поэтому в страну необходимо привозить арабов и африканцев».