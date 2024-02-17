Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области
В Брянской области сбили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дрон был самолетного типа, а перехватили его в районе 20:40 мск.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотник уничтожили над Стародубским муниципальным округом. Никто не пострадал, разрушений нет.
После начала военной операции Брянскую области регулярно обстреливают со стороны Украины.
В ночь на 17 февраля средства ПВО сбили пять беспилотников самолетного типа над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Накануне разведывательный дрон уничтожили над Унечским районом. В обоих случаях пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
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