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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области

Минобороны: в Брянской области уничтожен беспилотник самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Брянской области сбили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дрон был самолетного типа, а перехватили его в районе 20:40 мск.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотник уничтожили над Стародубским муниципальным округом. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Брянской области сбили разведывательный беспилотник ВСУ
Политика
Фото:Google Maps

После начала военной операции Брянскую области регулярно обстреливают со стороны Украины.

В ночь на 17 февраля средства ПВО сбили пять беспилотников самолетного типа над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Накануне разведывательный дрон уничтожили над Унечским районом. В обоих случаях пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

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Брянская область обстрел беспилотники
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