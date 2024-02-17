Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Брянской области сбили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дрон был самолетного типа, а перехватили его в районе 20:40 мск.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотник уничтожили над Стародубским муниципальным округом. Никто не пострадал, разрушений нет.

После начала военной операции Брянскую области регулярно обстреливают со стороны Украины.

В ночь на 17 февраля средства ПВО сбили пять беспилотников самолетного типа над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Накануне разведывательный дрон уничтожили над Унечским районом. В обоих случаях пострадавших и разрушений зафиксировано не было.