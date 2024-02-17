Орбан назвал сроки ратификации парламентом Венгрии заявки Швеции в НАТО
Парламент Венгрии готовится ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в начале весенней сессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова передает Hirado.hu.
«Мы движемся к ратификации вступления Швеции в НАТО в начале весенней сессии парламента», — сказал премьер.
Первое заседание весенней сессии венгерского парламента назначено на 26 февраля.
Орбан также заявил о «хорошей новости», которая заключается в том, что разногласия Будапешта и Стокгольма близятся к завершению.
Швеция подала заявку на присоединение к НАТО весной 2022 года вместе с Финляндией. Против принятия этих государств в альянс выступали Турция и Венгрия.
Анкара требовала от Стокгольма признания Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией и содействия в экстрадиции ее сторонников. Венгрия обвиняла Швецию в постоянном стремлении «нанести удар» по Будапешту и поддержке венгерской оппозиции.
В апреле 2023 года Финляндия вступила в альянс. Против вступления Швеции на протяжении длительного времени выступала Турция, однако 23 января 2024 года Анкара ратифицировала заявку. Венгрия осталась единственным членом НАТО, который не одобрил заявку Швеции.
5 февраля в парламенте страны было сорвано заседание, посвященное шведскому вопросу. Его бойкотировала правящая коалиция партии «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП), из-за чего не удалось сформировать кворум — достаточное для ратификации заявки число депутатов.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри