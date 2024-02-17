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Орбан назвал сроки ратификации парламентом Венгрии заявки Швеции в НАТО

Орбан: парламент Венгрии ратифицирует заявку Швеции в НАТО после 26 февраля
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Szilard Koszticsak / Reuters)

Парламент Венгрии готовится ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в начале весенней сессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова передает Hirado.hu.

«Мы движемся к ратификации вступления Швеции в НАТО в начале весенней сессии парламента», — сказал премьер.

Первое заседание весенней сессии венгерского парламента назначено на 26 февраля.

Орбан также заявил о «хорошей новости», которая заключается в том, что разногласия Будапешта и Стокгольма близятся к завершению.

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Швеция подала заявку на присоединение к НАТО весной 2022 года вместе с Финляндией. Против принятия этих государств в альянс выступали Турция и Венгрия.

Анкара требовала от Стокгольма признания Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией и содействия в экстрадиции ее сторонников. Венгрия обвиняла Швецию в постоянном стремлении «нанести удар» по Будапешту и поддержке венгерской оппозиции.

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В апреле 2023 года Финляндия вступила в альянс. Против вступления Швеции на протяжении длительного времени выступала Турция, однако 23 января 2024 года Анкара ратифицировала заявку. Венгрия осталась единственным членом НАТО, который не одобрил заявку Швеции.

5 февраля в парламенте страны было сорвано заседание, посвященное шведскому вопросу. Его бойкотировала правящая коалиция партии «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП), из-за чего не удалось сформировать кворум — достаточное для ратификации заявки число депутатов.

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Теги
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