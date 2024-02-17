Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Минздрав: в стационарах остаются 14 пострадавших при ударе по Белгороду

Последствия обстрела Белгорода (Фото: Reuters)

В больницах остаются 14 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава.

«В стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, среди них двое детей», — говорится в публикации.

Один из пострадавших находится в состоянии крайней степени тяжести, врачи пытаются сохранить ему жизнь, отметили в Минздраве. Еще пять пациентов, среди которых есть ребенок, остаются в тяжелом состоянии. Остальные восемь раненых в состоянии средней тяжести.

16 февраля о том, как чувствуют себя пострадавшие, рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Тогда он сообщил, что в белгородской больнице остаются девять пострадавших.

У раненых травмы разного характера, в том числе поражения брюшной полости и переломы, отметил министр. По этой причине они были в разных отделениях: двое — в реанимации, один — в лор-отделении, остальные — в хирургическом и травматологическом отделениях.

Четырех раненных при обстреле человек отправили поездом в Москву.

ВСУ нанесли удар по Белгороду днем 15 февраля. Минобороны России заявило, что огонь по городу украинские военные вели реактивными снарядами системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

В результате атаки пострадали 19 человек, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще семеро погибли. Среди них были студент Белгородского государственного института искусств из Сирии и годовалая девочка.