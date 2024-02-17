Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
В больницах остаются 14 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава.
«В стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, среди них двое детей», — говорится в публикации.
Один из пострадавших находится в состоянии крайней степени тяжести, врачи пытаются сохранить ему жизнь, отметили в Минздраве. Еще пять пациентов, среди которых есть ребенок, остаются в тяжелом состоянии. Остальные восемь раненых в состоянии средней тяжести.
16 февраля о том, как чувствуют себя пострадавшие, рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Тогда он сообщил, что в белгородской больнице остаются девять пострадавших.
У раненых травмы разного характера, в том числе поражения брюшной полости и переломы, отметил министр. По этой причине они были в разных отделениях: двое — в реанимации, один — в лор-отделении, остальные — в хирургическом и травматологическом отделениях.
Четырех раненных при обстреле человек отправили поездом в Москву.
ВСУ нанесли удар по Белгороду днем 15 февраля. Минобороны России заявило, что огонь по городу украинские военные вели реактивными снарядами системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
В результате атаки пострадали 19 человек, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще семеро погибли. Среди них были студент Белгородского государственного института искусств из Сирии и годовалая девочка.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри