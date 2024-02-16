ОНК ЯНАО: жалоб на здоровье от Навального не поступало

В наблюдательной комиссии заявили, что Навальный не жаловался на здоровье

Наблюдатели не получали жалоб Навального на здоровье. Их глава пояснил, что проверку колонии должны были провести в январе, но члены комиссии заболели, и Навального так и не посетили

Алексей Навальный (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) не получала от оппозиционера Алексея Навального жалоб на самочувствие, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ее председателя Данилу Гонтаря.

«К нам жалоб не поступало», — ответил он на вопрос агентства.

Комиссия планировала посетить колонию в конце января, но этого не произошло, добавил он. Гонтарь объяснил, что члены ОНК болели, «поэтому не смогли организовать посещения».

Навальный умер днем 16 февраля, сообщила ФСИН. По данным ведомства, его самочувствие ухудшилось во время прогулки, он почти сразу потерял сознание, прибывшие врачи попытались реанимировать оппозиционера, но безуспешно. «Медики констатировали смерть», — говорится в сообщении УФСИН.

ФСИН отправит комиссию в колонию, где политик отбывал наказание. Собственную проверку организовал Следственный комитет.

«Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим», — рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом).

Навальный отбывал наказание в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». Она находится в поселке городского типа Харп в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Это одна из самых северных и отдаленных колоний в России, находящаяся в зоне вечной мерзлоты. Навального перевели туда в прошлом декабре.

«Президенту доложено», — сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков. По его словам, причины смерти выясняют медики.