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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по аэродромам на Украине

Минобороны: военные поразили аэродромы на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные поразили технику на украинских аэродромах, склады авиационных боеприпасов, а также пункты размещения иностранных наемников, сообщается в сводке Минобороны. 

«Поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

За сутки средства ПВО перехватили семь снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, столько же управляемых авиационных бомб JDAM и зенитных ракет С-200, переделанных для нанесения ударов по наземным целям, добавили в министерстве.

Кроме того, российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении 47 беспилотников в ряде населенных пунктов ЛНР, ДНР и Запорожской области.

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15 февраля Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Атака была осуществлена с помощью высокоточного оружия морского и воздушного базирования.

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Целью удара стали предприятия по производству и ремонту авиационных двигателей, радиоэлектроники и оборудования связи. Были поражены также заводы, где производят артиллерийские мины и топливо для техники ВСУ.

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Минобороны склады военная техника Светлана Кривсун наемники
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