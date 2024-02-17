Минобороны сообщило об ударе по аэродромам на Украине
Российские военные поразили технику на украинских аэродромах, склады авиационных боеприпасов, а также пункты размещения иностранных наемников, сообщается в сводке Минобороны.
«Поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.
За сутки средства ПВО перехватили семь снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, столько же управляемых авиационных бомб JDAM и зенитных ракет С-200, переделанных для нанесения ударов по наземным целям, добавили в министерстве.
Кроме того, российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении 47 беспилотников в ряде населенных пунктов ЛНР, ДНР и Запорожской области.
15 февраля Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Атака была осуществлена с помощью высокоточного оружия морского и воздушного базирования.
Целью удара стали предприятия по производству и ремонту авиационных двигателей, радиоэлектроники и оборудования связи. Были поражены также заводы, где производят артиллерийские мины и топливо для техники ВСУ.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри