Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ВПК Украины

Российские военные ударили по заводам на Украине, выпускающим топливо для ВСУ, авиадвигатели, технику связи и радиоэлектронику, отчиталось Минобороны. Ранее утром о взрывах сообщили в Киеве, Львове, Запорожье и Днепре

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны.

Целью стали предприятия, где ведут производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектроники и оборудования связи, а также производят минометные боеприпасы. Кроме того, удар нанесен по заводам, производящим топливо для техники Вооруженных сил Украины.

В Минобороны заявили, что цель удара достигнута, все объекты поражены.

Утром 15 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Запорожье, Львове и Хмельницкой области.

Позже власти Львова и Запорожья сообщали о повреждении инфраструктурных объектов. Во Львове получил повреждение объект инфраструктуры, в 16 жилых домах выбило стекла, двое человек пострадали, начался пожар, рассказал мэр Андрей Садовый.

В Запорожье нанесен удар по объекту инфраструктуры, один человек пострадал, сообщил в телеграм-канале Иван Федоров, глава местной администрации, назначенной властями Украины.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



