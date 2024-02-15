Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ВПК Украины
Российские вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны.
Целью стали предприятия, где ведут производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектроники и оборудования связи, а также производят минометные боеприпасы. Кроме того, удар нанесен по заводам, производящим топливо для техники Вооруженных сил Украины.
В Минобороны заявили, что цель удара достигнута, все объекты поражены.
Утром 15 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Запорожье, Львове и Хмельницкой области.
Позже власти Львова и Запорожья сообщали о повреждении инфраструктурных объектов. Во Львове получил повреждение объект инфраструктуры, в 16 жилых домах выбило стекла, двое человек пострадали, начался пожар, рассказал мэр Андрей Садовый.
В Запорожье нанесен удар по объекту инфраструктуры, один человек пострадал, сообщил в телеграм-канале Иван Федоров, глава местной администрации, назначенной властями Украины.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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