Посольство России обвинило Британию в предвзятой оценке смерти Навального

Посольство России в Лондоне, Великобритания (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Советника-посланника посольства России в Лондоне вызвали в британский МИД в связи со смертью Алексея Навального, сообщила пресс-служба российского посольства в Великобритании.

Британский МИД объяснил вызов диппредставителя России необходимостью «дать понять, что возлагает на российские власти полную ответственность» за случившееся.

Во время встречи британская сторона «озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации» и попыталась «без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее», заявили в российском посольстве.

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в ИК-З «Полярный волк». В ведомстве заявили, что заключенному стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального более получаса, но не смогли спасти ему жизнь.