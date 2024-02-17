Посольство России обвинило Британию в предвзятой оценке смерти Навального
Советника-посланника посольства России в Лондоне вызвали в британский МИД в связи со смертью Алексея Навального, сообщила пресс-служба российского посольства в Великобритании.
Британский МИД объяснил вызов диппредставителя России необходимостью «дать понять, что возлагает на российские власти полную ответственность» за случившееся.
Во время встречи британская сторона «озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации» и попыталась «без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее», заявили в российском посольстве.
Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в ИК-З «Полярный волк». В ведомстве заявили, что заключенному стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального более получаса, но не смогли спасти ему жизнь.
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