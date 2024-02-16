 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Смерть Навального в колонии ,  
0 

В российских городах и за рубежом прошли акции памяти Навального

Сюжет
Смерть Навального в колонии

В российских городах и за рубежом прошли акции памяти Алексея Навального. В частности, акции прошли в Ереване, Тбилиси и Кишиневе. В Лондоне, по оценкам «Русской службы Би-би-си», у посольства России собрались около 300 человек. Акции прошли также в Таллине, Париже, Белграде и ряде других европейских городов.

В Москве примерно с 17:00 люди возлагали цветы к Соловецкому камню на Лубянской площади. В числе участников был посол Евросоюза в России Ролан Галара, сообщается в телеграм-канале представительства ЕС в стране. «КоммерсантЪ» сообщил о нескольких задержаниях.

Московская прокуратура ранее предупредила об ответственности за призывы к несогласованным акциям в центре города и участие в них.

Что западные политики говорят о смерти Алексея Навального
Политика
Алексей Навальный

В Петербурге цветы возлагали к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Издание «Ротонда» сообщило о задержаниях во время акции в Санкт-Петербурге. Акции памяти прошли в Екатеринбурге, передают «Вечерние ведомости», Новосибирске, Липецке, Вологде и других городах.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер в ИК-З «Полярный волк». По данным ведомства, оппозиционеру стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики более получаса проводили реанимационные действия, но безрезультатно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока нет результатов судмедэкспертизы, «нет окончательной информации от ФСИН».

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Алексей Навальный Москва Санкт-Петербург
Материалы по теме
Байден пригрозил «совсем другой ответственностью» за смерть Навального
Политика
В больнице заявили о получасовых попытках реанимировать Навального
Политика
Кремль назвал неприемлемыми заявления Запада о смерти Навального
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
В двух округах Белгорода объявили ракетную опасность Политика, 00:01
Юристы оценили риск выдачи Нидерландам объявленного в розыск Промеса Спорт, 00:01
Губернатор Ростовской области сообщил о работе ПВО Политика, 16 фев, 23:57
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 16 фев, 23:57
Шольц исключил участие немецких военных в конфликте на Украине Политика, 16 фев, 23:42
Суд Нью-Йорка оштрафовал Трампа на $355 млн по делу о мошенничестве Политика, 16 фев, 23:36
В российских городах и за рубежом прошли акции памяти Навального Политика, 16 фев, 23:30
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
МИД предупредил россиян после освобождения насильника в Абхазии Политика, 16 фев, 23:21
Гладков сообщил об обстреле двух сел со стороны ВСУ Политика, 16 фев, 23:09
Байден заявил, что не видит ядерной угрозы для США из-за действий России Политика, 16 фев, 22:42
Франция вслед за ФРГ подписала договор о гарантиях безопасности Украине Политика, 16 фев, 22:35
Наслаждаться свежим воздухом: подборка квартир рядом с парками и скверами РБК и ПИК, 16 фев, 22:33
Почему венгры вышли на акцию протеста против правительства Орбана Политика, 16 фев, 22:04
Байден пригрозил «совсем другой ответственностью» за смерть Навального Политика, 16 фев, 21:52