В российских городах и за рубежом прошли акции памяти Навального

В российских городах и за рубежом прошли акции памяти Алексея Навального. В частности, акции прошли в Ереване, Тбилиси и Кишиневе. В Лондоне, по оценкам «Русской службы Би-би-си», у посольства России собрались около 300 человек. Акции прошли также в Таллине, Париже, Белграде и ряде других европейских городов.

В Москве примерно с 17:00 люди возлагали цветы к Соловецкому камню на Лубянской площади. В числе участников был посол Евросоюза в России Ролан Галара, сообщается в телеграм-канале представительства ЕС в стране. «КоммерсантЪ» сообщил о нескольких задержаниях.

Московская прокуратура ранее предупредила об ответственности за призывы к несогласованным акциям в центре города и участие в них.

В Петербурге цветы возлагали к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Издание «Ротонда» сообщило о задержаниях во время акции в Санкт-Петербурге. Акции памяти прошли в Екатеринбурге, передают «Вечерние ведомости», Новосибирске, Липецке, Вологде и других городах.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер в ИК-З «Полярный волк». По данным ведомства, оппозиционеру стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики более получаса проводили реанимационные действия, но безрезультатно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока нет результатов судмедэкспертизы, «нет окончательной информации от ФСИН».