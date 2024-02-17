Старовойт сообщил о работе ПВО в Курской области
В Курской области работают средства противовоздушной обороны, режим ракетной опасности сохраняется, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
В ночь на 17 февраля в регионе объявили ракетную опасность, за полчаса до этого в двух городских округах Белгорода — в Губкинском и Старооскольском — запустили аналогичные сигналы.
Тогда Старовойт призвал жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, кладовая). Тому, кто находится на улице, губернатор рекомендовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
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