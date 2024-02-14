Минобороны сообщило о перехвате девяти дронов ВСУ за ночь

Средства ПВО за ночь сбили девять украинских дронов над территорией России: 2 — в Белгородской области, 1 — в Воронежской, 6 — над Черным морем, сообщило Минобороны. В Белгородской области была ранена женщина, сообщал губернатор

В ночь на 14 февраля российские силы противовоздушной обороны перехватили девять украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным морем, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (1 БПЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ночью в Белгороде и Белгородском районе, а также Валуйском округе объявляли ракетную опасность. Губернатор области Вячеслав Гладков утром сообщил о сработавших средствах ПВО. Он добавил, что в Валуйском округе была ранена женщина, ее госпитализировали.

Также ракетную опасность объявляли в Курской области. Губернатор Роман Старовойт призвал местных жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто был на улице — зайти в ближайшее здание. Ракетную опасность отменили в 04:04 мск, она продлилась почти три часа.

С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В частности, днем 13 февраля средства ПВО сбили над Белгородской областью три дрона и еще один — над Брянской.

В Курской области в тот же день попал под обстрел хутор Олешня в Суджанском районе. В результате перебило линию электропередачи, повреждения получили три дома и три автомобиля, пострадавших не было. Позже в этом районе объявляли ракетную опасность, она продлилась более полутора часов.