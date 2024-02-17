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Политика ,  
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Посол объяснила гражданством Израиля отказ Галкину во въезде в Индонезию

Посол объяснила отказ Галкину во въезде в Индонезию его израильским гражданством

Российского юмориста Максима Галкина (признан иноагентом) могли не пустить в Индонезию из-за его израильского гражданства, такое мнение высказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева в интервью ТАСС.

По ее словам, нет оснований не верить МИДу страны, который ранее объяснил отказ артисту во въезде «иммиграционными проблемами».

«Тут можно предположить, опять-таки это мое предположение, что, либо это связано с тем, что у Галкина есть израильское гражданство — вы знаете, Индонезия занимает резко антиизраильскую позицию, поддерживая палестинцев», — сказала Воробьева.

Другой причиной, по словам посла, могла стать виза, несоответствующая реальным причинам прибывания Галкина. Возможно, он пытался въехать с туристической визой, при этом собирался давать концерты, пояснила она.

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Максим Галкин

Концерт Галкина на Бали был запланирован на 27 января. Юморист рассказал, что ему отказали во въезде на паспортном контроле, «сославшись на письмо от правительства России».

Галкин отметил, что не попадал в черные списки в этой стране, а отказ во въезде не является «какой-то позицией правительства Индонезии». Произошедшее артист расценил как «рабочие моменты в нынешних условиях».

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За последние полтора года юморист дал около 150 концертов в разных странах, однако отменялись «под давлением российских властей» только два в Казахстане осенью 2023 года, два в Таиланде в январе 2024-го и один на Бали сейчас.

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Максим Галкин Индонезия отказ во въезде
Максим Галкин фото

Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий
18 июня 1976 года
Материалы по теме
МИД Индонезии объяснил отказ Галкину во въезде на Бали
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Галкин объяснил запрет на въезд в Индонезию «письмом из Москвы»
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