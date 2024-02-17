Трамп охарактеризовал США как «страну, которая становится хуже России»

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве, об этом он сказал телеканалу Fox News.

«Я уже выиграл большую часть апелляцию. [Судья Артур] Энгорон отказался признать это после уже четырех проигрышей, но я обжалую и остальную часть решения», — заявил Трамп. Он отметил, что Энгорон — просто политик из демократического клуба, а США как страна «становится хуже, чем Россия когда-либо была».

По словам экс-президента, судья Энгорон вынес решение против него еще до того, как рассмотрел дело. Трамп отметил, что в связи с заключением судьи «банки и страховые компании были в восторге — они ничего не заработали, кроме денег, <...> когда как многие банки теряют средства».

16 февраля суд Нью-Йорка признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Инстанция обязала политика и его компанию The Trump Organization, занимающуюся недвижимостью, выплатить $355 млн штрафа. Трампу на три года запретили занимать руководящие должности в любой корпорации в Нью-Йорке.

Дело о мошенничестве против Трампа завели по гражданскому иску прокурора штата Летиции Джеймс. Она настаивала, что экс-президент, а также его партнеры, бывшие руководители Trump Organization Аллен Вайссельберг и Джеффри Макконни, фальсифицировали финансовые отчеты, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховкам.

Бывший американский лидер подчеркнул, что построил великолепную компанию и пояснил, что Энгорон принял такое решение из-за того, что он опережает нынешнего президента Джо Байдена в опросах.