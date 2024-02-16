Губернатор Ростовской области сообщил о работе ПВО

В Ростовской области подразделения ПВО «успешно отработали» по воздушным целям за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале. Он не уточнил, какие именно объекты стали целью противовоздушной обороны.

На окраине города находится крупный нефтезавод, который в 2022 году подвергся атаке украинских беспилотников, уточнил портал «161».

Утром 16 февраля жители Ростова услышали громкий звук взрыва. Как рассказал РБК представитель правительства региона, работа систем ПВО не могла стать причиной звукам. Позже Голубев со ссылкой на военных, что подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне военной операции, а ситуация в регионе под контролем.

С начала военной операции на Украине Ростовская, Белгородская, Брянская области и другие регионы России неоднократно подвергались обстрелам и атакам дронов.