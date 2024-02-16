Власти Ростова исключили работу ПВО как причину громкого звука взрыва
Работа систем ПВО не могла стать причиной громкого звука, который слышали жители Ростова-на-Дону.
Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил представитель правительства Ростовской области.
«По данным военных, ПВО не работало», — сказал он.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ Ростовской области и пресс-службу правительства региона.
Громкий звук взрыва жители города услышали утром 16 февраля.
По словам местных жителей, грохот был слышен как в разных районах Ростова, так и соседних городах: Азове, Батайске, Шахтах (70 км от Ростова) и хуторе Красный Крым.
С начала военной операции на Украине Ростовская, Белгородская, Брянская области и другие регионы России неоднократно подвергались обстрелам и атакам дронов.
В Ростовской области не раз срабатывала система ПВО. В частности, в ночь на 3 февраля над регионом сбили один беспилотник. Тогда же средства ПВО уничтожили четыре дрона над Белгородской областью и два — над Волгоградской.
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