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Военная операция на Украине ,  
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Власти Ростова исключили работу ПВО как причину громкого звука взрыва

Администрация Ростова-на-Дону: системы ПВО в регионе не срабатывали
Сюжет
Военная операция на Украине
Виды Ростова-на-Дону
Виды Ростова-на-Дону (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Работа систем ПВО не могла стать причиной громкого звука, который слышали жители Ростова-на-Дону.

Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил представитель правительства Ростовской области.

«По данным военных, ПВО не работало», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ Ростовской области и пресс-службу правительства региона.

В Ростове прозвучал взрыв
Общество
Ростов-на-Дону

Громкий звук взрыва жители города услышали утром 16 февраля.

По словам местных жителей, грохот был слышен как в разных районах Ростова, так и соседних городах: Азове, Батайске, Шахтах (70 км от Ростова) и хуторе Красный Крым.

С начала военной операции на Украине Ростовская, Белгородская, Брянская области и другие регионы России неоднократно подвергались обстрелам и атакам дронов.

В Ростовской области не раз срабатывала система ПВО. В частности, в ночь на 3 февраля над регионом сбили один беспилотник. Тогда же средства ПВО уничтожили четыре дрона над Белгородской областью и два — над Волгоградской.

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Теги
Ростовская область Ростов-на-Дону взрыв ПВО
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