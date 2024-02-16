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Умер фотограф Дмитрий Марков

Российский фотограф Дмитрий Марков умер в возрасте 41 года
Дмитрий Марков
Дмитрий Марков (Фото: Дмитрий Марков / Telegram)

Фотограф из Пскова Дмитрий Марков умер в возрасте 41 года, сообщает телеграм-канал «Псковская губерния» со ссылкой на друзей фотографа. Региональное агентство «Псковская лента новостей» также пишет об этом со ссылкой на источник.

Причины смерти издания не называют.

Псковский политик, заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан Минюстом иноагентом) написал: «Дима, ты нашел свою смерть в какой-то дикой воронке бед. Ты ушел из сердца каждого, кто тебя знал. Этот день будет проклят, конечно».

Фото: Дмитрий Марков / VK
Фото: Дмитрий Марков / VK
Фото: Дмитрий Марков / VK
Фото: Дмитрий Марков / VK
Фото: Дмитрий Марков / VK
Фото: Дмитрий Марков / VK
Фото: Дмитрий Марков / VK
Фото: Дмитрий Марков / VK
Фото: Дмитрий Марков / VK
Фото: Дмитрий Марков / VK
Фото: Дмитрий Марков / VK
Фото: Дмитрий Марков / VK

Марков родился в 1982 году в городе Пушкино Московской области. С 2007 по 2012 год работал в псковской общественной организации «Росток» с сиротами из коррекционных детских домов. Кроме того, он был воспитателем в детской деревне «Федково».

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Фотограф прославился снимками российской провинции, которые он делал на смартфон и публиковал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и чья деятельность запрещена).

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