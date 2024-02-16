Кремль назвал неприемлемыми заявления Запада о смерти Навального
Звучащие со стороны стран Запада оголтелые заявления по поводу смерти Алексея Навального абсолютно недопустимы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Ну очевидно, что это абсолютно оголтелые, абсолютно недопустимые заявления, неприемлемые заявления. Так мы к этому относимся», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что пока нет результатов судмедэкспертизы, «нет окончательной информации от ФСИН». Песков также напомнил, что о ситуации доложили президенту, а «дальше ФСИН делает все, что нужно делать».
16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в ИК-З «Полярный волк». В ведомстве отметили, что Навальному стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики более получаса проводили реанимационные действия, однако оппозиционер все равно скончался. В колонию, где отбывал срок Навальный, ФСИН направит комиссию.
Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о смерти Навального. По словам пресс-секретаря, Кремль не владеет информацией о причинах случившегося.
На сообщения о смерти Навального отреагировали западные политики. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что после случившегося «Россия больше не является демократией», а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал от Москвы ответа «на все серьезные вопросы об обстоятельствах его смерти». Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что известие о смерти Навального заставило ее оцепенеть.
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