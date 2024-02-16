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Военная операция на Украине ,  
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Мама ребенка, погибшего при обстреле Белгорода, выжила

Мать девочки, погибшей в результате атаки ВСУ на Белгород, осталась жива
Сюжет
Военная операция на Украине

Мама ребенка, погибшего при ракетном обстреле Белгорода, осталась жива, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу местного медицинского колледжа.

Белгород попал под ракетный обстрел днем 15 февраля. По последним данным, погибли семь человек, в том числе годовалый ребенок, еще 18 ранены.

Агентству рассказали, что отец погибшего ребенка получает в колледже второе образование, у него двое детей. «Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива», — рассказали в учебном заведении.

Число погибших при ударе по Белгороду выросло до семи
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Фото:Евгений Силантьев / ТАСС

Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Среди погибших также есть студент из Сирии, он учился в Белгородском государственном институте искусств и культуры.

Повреждения получил торговый центр — в здании выбило стекла, поврежден фасад; другой снаряд упал на спортивное поле школы.

Представитель МИД Мария Захарова назвала обстрел «очередным актом терроризма» и добавила, что Россия вынесет произошедшее на обсуждение Совбеза ООН. Во Всемирной организации призвали прекратить удары на мирных граждан.

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Предыдущий сильный удар по Белгороду ВСУ нанесли 30 декабря 2023 года. Тогда погибли 25 человек, в том числе пять детей, более сотни человек получили ранения.

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Теги
Белгород обстрел ВСУ Военная операция на Украине
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