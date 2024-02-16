Мама ребенка, погибшего при обстреле Белгорода, выжила

Мать девочки, погибшей в результате атаки ВСУ на Белгород, осталась жива

Мама ребенка, погибшего при ракетном обстреле Белгорода, осталась жива, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу местного медицинского колледжа.

Белгород попал под ракетный обстрел днем 15 февраля. По последним данным, погибли семь человек, в том числе годовалый ребенок, еще 18 ранены.

Агентству рассказали, что отец погибшего ребенка получает в колледже второе образование, у него двое детей. «Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива», — рассказали в учебном заведении.

Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Среди погибших также есть студент из Сирии, он учился в Белгородском государственном институте искусств и культуры.

Повреждения получил торговый центр — в здании выбило стекла, поврежден фасад; другой снаряд упал на спортивное поле школы.

Представитель МИД Мария Захарова назвала обстрел «очередным актом терроризма» и добавила, что Россия вынесет произошедшее на обсуждение Совбеза ООН. Во Всемирной организации призвали прекратить удары на мирных граждан.

Предыдущий сильный удар по Белгороду ВСУ нанесли 30 декабря 2023 года. Тогда погибли 25 человек, в том числе пять детей, более сотни человек получили ранения.