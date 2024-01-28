Российские силы отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Подразделения Западной группировки российских войск за сутки отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России, передает ТАСС.
Бои проходили в районах сел Синьковка в Харьковской области и Терны в ДНР. «Противник потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля», — уточнили в ведомстве.
Накануне, 27 января, Минобороны отчиталось о поражении на Украине зенитно-ракетного комплекса С-300, складов горючего и авиационных средств поражения. По комплексу С-300 нанесли удар в Черкасской области, по складам — в Кивороградской и Днепропетровской областях. Также за сутки военные отразили две атаки украинских войск в районах поселка Шумы и села Богдановка на донецком направлении.
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