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Общество ,  
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Делегация Эквадора приедет в Москву обсудить поставки бананов

МИД Эквадора: делегация приедет в Москву для обсуждения ситуации с бананами

В Россию приедет делегация из Эквадора, чтобы обсудить решение проблемы, связанной с ограничением поставок бананов, сообщил МИД страны, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что власти проинформированы о «фитосанитарной проблеме с бананами», поэтому представители страны «в ближайшие дни» отправятся в Москву.

Россельхознадзор не получил от Эквадора документов о мухе в бананах
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале февраля Россельхознадзор ограничил поставки бананов из Эквадора из-за многоядной мухи-горбатки, которую обнаружили в последних партиях. Если личинки вредителя попадут в порезы на коже, кишечник, легкие, слизистую глаз могут возникать миазы. Насекомое также переносит холеру.

В Ассоциации компаний розничной торговли исключили дефицит бананов в России из-за проблем с поставками из Эквадора. Ретейлеры рассказали, что Индия производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, а Китай — почти в два раза больше.

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Теги
Эквадор бананы Россия
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