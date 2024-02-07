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Россельхознадзор не получил от Эквадора документов о мухе в бананах

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россельхознадзор не получал от Эквадора документов по вопросу экспорта бананов в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее о предоставлении таких документов российской стороне заявила министр внешней торговли Эквадора. «Россельхознадзор не получал никаких документов от компетентного ведомства Эквадора по ситуации с экспортом бананов из республики в Россию», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В адрес Россельхознадзора поступило приглашение посетить Эквадор для проведения аттестации мест, где производится подкарантинная продукция. Однако это не имеет отношения к просьбе ведомства приостановить сертификацию ряда предприятий-экспортеров, уточнили в пресс-службе.

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Фото:David Diaz / dpa / Global Look Press

Россельхознадзор ждет от Эквадора документы с информацией о расследовании, связанном с выявленными на производствах нарушениями. 2 февраля Россия ограничила ввоз бананов из Эквадора. Россельхознадзор объяснил это тем, что в эквадорских бананах систематически выявляют опасную многоядную муху-горбатку. Ведомство попросило министра сельского хозяйства Эквадора приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, которые допустили «наибольшее количество нарушений».

Личинки мухи-горбатки опасны для человека, следует из информации на сайте Россельхознадзора. Они селятся «в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы» и вызывают миазы. Муха-горбатка — переносчик холеры, сообщили в ведомстве.

Эквадор предоставил Россельхознадзору техническое обоснование, чтобы ведомство пересмотрело ограничение на импорт эквадорских бананов, сообщала ранее министр внешней торговли республики Сонсолес Гарсия. По ее словам, правительство страны предоставило российской стороне все необходимые документы.

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Первые уведомления от Россельхознадзора о мухе-горбатке в импортной продукции Эквадора республика получила в 2018 году, рассказала Сонсолес Гарсия. С того времени для устранения проблемы были приняты все необходимые меры, заявила министр.

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Россельхознадзор Эквадор бананы
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