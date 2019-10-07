Именем Путина назвали центральную улицу в столице Южной Осетии

Власти Южной Осетии решили переименовать центральную улицу столицы. Отныне Московская улица будет называться в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на мэра Цхинвала Алана Кочиева.

«Одна из красивейших улиц Цхинвала будет носить имя президента», — сказал он.

По словам Кочиева, это решение было принято в день рождения Путина «в знак огромной благодарности за постоянную поддержку народа Южной Осетии».

Как сообщает «Рес», на этой улице располагаются новый университетский корпус, Аллея Славы и республиканский стадион. Агентство уточняет, что в Цхинвале уже есть переулок, названный в честь Путина. Он расположен в микрорайоне «Московский».