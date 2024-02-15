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Путин поддержал идею учредить госнаграду для трудовых династий

Путин пообещал проработать идею о госнаграде для трудовых династий
Владимир Путин (второй слева) во время посещения &laquo;Уралвагонзавода&raquo;
Владимир Путин (второй слева) во время посещения «Уралвагонзавода» (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Владимир Путин назвал хорошей идеей учредить государственные награды для трудовых династий. Об этом он сказал на встрече с рабочими «Уралвагонзавода».

Один из встречающих рассказал Путину, что на заводе трудится множество династий. «Их (династий. — РБК) 37 только со стажем трудовой деятельности более 300 лет. <...> Возможно ли определить какую-то государственную награду для заслуженных династий нашей отрасли?» — спросил он.

Президент признался, что такая идея не приходила ему в голову, и назвал ее хорошей. «Обязательно попрошу коллег в администрации, в правительстве продумать и предложить решение», — отметил Путин.

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1 февраля в России учредили орден «За доблестный труд». Его будут вручать за большие «заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России; высокопроизводительный труд на предприятиях, способствующий повышению конкурентоспособности отраслей российской экономики; заслуги в области государственного строительства, научно-технологического развития и за эффективное решение социально значимых задач».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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