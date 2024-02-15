Путин поручил продлить выставку «Россия» на ВДНХ до 8 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации главы государства продлить международную выставку-форум «Россия» до 8 июля, следует из списка поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований.
«Обеспечить продление до 8 июля 2024 года включительно срока проведения международной выставки-форума «Россия», предусмотрев необходимое финансирование и информационное сопровождение», — говорится в сообщении.
Выполнить поручение следует до 1 мая, ответственными назначены — премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.
Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября 2023 года. Мероприятие, как отмечают организаторы, — крупнейшее подобное событие со времен СССР.
На ней представлены субъекты России, крупнейшие частные и государственные компании, а также органы исполнительной власти. Сам Путин четыре раза посетил выставку. В январе он выразил сожаление, что выставка закончится, и предложил продлить ее.
Блогера Евгения Савина объявили в розыск
АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге
В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем
Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое
В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией
Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?
Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку
Назван самый модный цвет предстоящего сезона
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета