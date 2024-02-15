Путин поручил продлить выставку «Россия» на ВДНХ до 8 июля

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации главы государства продлить международную выставку-форум «Россия» до 8 июля, следует из списка поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований.

«Обеспечить продление до 8 июля 2024 года включительно срока проведения международной выставки-форума «Россия», предусмотрев необходимое финансирование и информационное сопровождение», — говорится в сообщении.

Выполнить поручение следует до 1 мая, ответственными назначены — премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября 2023 года. Мероприятие, как отмечают организаторы, — крупнейшее подобное событие со времен СССР.

На ней представлены субъекты России, крупнейшие частные и государственные компании, а также органы исполнительной власти. Сам Путин четыре раза посетил выставку. В январе он выразил сожаление, что выставка закончится, и предложил продлить ее.