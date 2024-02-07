ВШЭ назвала процент посетителей из регионов на выставке «Россия»

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Наиболее многочисленной группой гостей выставки-форума «Россия», которая открылась в Москве в ноябре 2023 года, оказались жители регионов России, следует из данных экспресс-анализа НИУ ВШЭ.

По данным опроса, который проходил с 15 ноября 2023 года по 28 января 2024 года, около 40% посетителей выставки приехали из регионов страны, москвичей среди посетителей оказалось 37%, а жителей Московской области — 22%. Еще 1% посетителей приехали в Москву из зарубежных стран.

При этом абсолютное большинство респондентов рассказали, что приехали на выставку не одни, а в составе коллектива. Так ответили 93% участников опроса. Чаще всего на выставку приходили с друзьями (38%) или с супругами (30%), еще 21% — с родственниками, 11% взяли с собой детей.

На вопрос о цели посещения выставки чаще все (73%) звучал ответ о том, что конкретной цели нет и респондент зашел на мероприятие случайно. Среди посетителей доминируют женщины — 65%, мужчин среди посетителей насчитали 35%.

Респондентов также спрашивали, какой регион России они хотели бы посетить, после ознакомления с экспозициями выставки.

В топ-4 регионов попали:

Алтайский край;

Камчатский край;

Дагестан;

Забайкальский край.

Всего для целей исследования были опрошены 6540 посетителей за все время работы выставки.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. По первоначальным планам она должна была завершить работу в середине апреля 2024 года.

Выставку четыре раза посещал президент Владимир Путин. 16 января 2024 года он предложил продлить работу выставки на летний период. «Жалко, что она закончится, я еще никому не говорил, честно могу сказать, никому не говорил, но хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период», — сказал он тогда.

Выставка-форум «Россия» является крупнейшим подобным событием в России с советских времен, свои достижения в рамках экспозиций представляют регионы России, правительственные ведомства и крупнейшие корпорации.