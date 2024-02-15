В Волгограде арестовали трех нападавших с молотком на местных жителей грабителей

В Волгограде задержали уличных грабителей, нападавших с молотком в руках

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Полиция Волгограда задержала трех человек, которые нападали с молотком на местных жителей и грабили их, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сначала в полицию Тракторозаводского района города поступили заявления от трех местных жителей. По их словам, на улице к ним подбегала группа молодых людей и, угрожая молотком, забирала деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны, банковские карты. Одного из жителей нападавшие избили так, что мужчину госпитализировали с многочисленными ушибами и переломами.

В итоге полицейские задержали трех подозреваемых в возрасте 16, 17 и 18 лет. Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что похищенное имущество они сдавали в ломбарды и скупки, а деньги тратили на личные нужды. Сумма ущерба устанавливается.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по которой подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. «Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в МВД.

В начале февраля в городе Курчатов в Курской области мужчина ударил ребенка в магазине «Пятерочка».

По данным полиции, мужчина находился в состоянии сильного опьянения, он подошел к мальчику и ударил его кулаком по голове, ребенок упал на пол.

Сразу после этого к неизвестному подбежали мать мальчика и другой мужчина. Полиция задержала нападавшего.