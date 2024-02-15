В Чечне трое вооруженных преступников напали на полицейского
В чеченском селе Старый Ачхой трое неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, напали на полицейского в ночь на 14 февраля, сообщило управление Следственного комитета по Чечне.
«Ответным огнем нападавшие были ликвидированы. В результате нападения получил ранение сотрудник полиции», — уточнили в пресс-службе СК.
В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Ведомство устанавливает личности нападавших и их мотивы.
1 февраля в Нижнекамске в Татарстане вооруженный ножом мужчина напал на двух полицейских и ранил их. По данным МВД, нападение произошло на стоянке УВД по Нижнекамскому району, мужчину задержали коллеги пострадавших.
Задержанный — местный житель 1999 года рождения, который стоит на учете в психиатрической лечебнице. Полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии.
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