СК: три вооруженных человека напали на полицейского в Чечне, их ликвидировали

В Чечне трое вооруженных преступников напали на полицейского

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В чеченском селе Старый Ачхой трое неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, напали на полицейского в ночь на 14 февраля, сообщило управление Следственного комитета по Чечне.

«Ответным огнем нападавшие были ликвидированы. В результате нападения получил ранение сотрудник полиции», — уточнили в пресс-службе СК.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Ведомство устанавливает личности нападавших и их мотивы.

1 февраля в Нижнекамске в Татарстане вооруженный ножом мужчина напал на двух полицейских и ранил их. По данным МВД, нападение произошло на стоянке УВД по Нижнекамскому району, мужчину задержали коллеги пострадавших.

Задержанный — местный житель 1999 года рождения, который стоит на учете в психиатрической лечебнице. Полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии.