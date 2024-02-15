 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Чечне трое вооруженных преступников напали на полицейского

СК: три вооруженных человека напали на полицейского в Чечне, их ликвидировали
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В чеченском селе Старый Ачхой трое неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, напали на полицейского в ночь на 14 февраля, сообщило управление Следственного комитета по Чечне.

«Ответным огнем нападавшие были ликвидированы. В результате нападения получил ранение сотрудник полиции», — уточнили в пресс-службе СК.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Ведомство устанавливает личности нападавших и их мотивы.

Врио главы тамбовского минздрава уволили после скандала с полицейскими
Общество
Алексей Овчинников

1 февраля в Нижнекамске в Татарстане вооруженный ножом мужчина напал на двух полицейских и ранил их. По данным МВД, нападение произошло на стоянке УВД по Нижнекамскому району, мужчину задержали коллеги пострадавших.

Задержанный — местный житель 1999 года рождения, который стоит на учете в психиатрической лечебнице. Полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Теги
Чечня нападение полиция Следственный комитет
Материалы по теме
Неизвестные напали на католическую церковь в Стамбуле
Общество
На журналистку «Известий» напали на мероприятии блогера Тлиашиновой
Общество
Три человека пострадали при нападении с ножом на вокзале в Париже
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
МИД Норвегии выступил против ухода России из Арктического совета Политика, 12:57
NVIDIA обогнала Alphabet и вошла в топ-3 самых дорогих компаний США Инвестиции, 12:57
В Белгороде раздались взрывы, поврежден торговый центр Политика, 12:49
В Чечне трое вооруженных преступников напали на полицейского Общество, 12:39
Omoda назвала сроки премьеры нового кроссовера E5 в России Авто, 12:36
В Германии раскрыли аферу с румынами, получавшими деньги как украинцы Политика, 12:30
Риелторы заметили нетипично высокий спрос на аренду жилья в Москве Недвижимость, 12:26
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 12:25
Евросоюз не заинтересовался продлением транзита газа из России Экономика, 12:20
«Яндекс Такси» предложил клиентам воспользоваться метро из-за снега Общество, 12:20
СК возбудил уголовное дело после перестрелки в центре Москвы Общество, 12:15
Молодежная сборная России по хоккею потребовала от ИИХФ вернуть ее на ЧМ Спорт, 12:15
Как Chat GPT стал повседневностью IT-специалиста: личный опыт Pro, 12:14
Токены сетей второго уровня подорожали вслед за Ethereum Крипто, 12:11