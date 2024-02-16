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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты MSC зафиксировали «зарождающуюся усталость» Запада от Украины

Эксперты MSC зафиксировали зарождающуюся усталость в США, ЕС и НАТО от Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Мюнхенский индекс безопасности зафиксировал «зарождающуюся» усталость от украинской проблемы. Все меньше жителей стран «большой семерки» поддерживают военную помощь Киеву и новые санкции против России
Фото: securityconference.org
Фото: securityconference.org

Мюнхенский индекс безопасности зафиксировал «зарождающуюся» усталость от Украины, констатирует доклад, который ежегодно публикуется в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). В этом году он вышел под названием «В проигрыше все?» (Lose — Lose?).

Эксперты отмечают, что в странах G7 падает общественная поддержка дальнейшей помощи Украине, поставок туда вооружения или введения дальнейших санкций против России. Симптоматичным стало венгерское вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также споры вокруг согласования новой финансовой помощи для Киева как в США, так и в Европе. В странах — членах ЕС нет единства по поводу необходимости реформирования объединения перед его расширением.

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Авторы доклада также отмечают, что обещание принять в ряды НАТО Украину и Грузию тоже остается расплывчатым. Трансатлантические союзники расходятся и во мнениях относительно конкретных мер и временных гарантий безопасности для Украины.

В то же время авторы доклада подчеркивают, что военные действия на Украине разрушили остатки европейского порядка безопасности, основанного на сотрудничестве. И теперь ЕС рассматривает расширение как «геополитическую инвестицию». Эксперты уверены, что западные страны должны удвоить финансовую и военную поддержку Украины, потому что в случае победы России военные действия могут перенестись на территорию других стран Европы. Кроме того, в их силах сузить серую зону в Восточной Европе (в нее входят страны, расположенные между странами НАТО и Россией), то есть ускорить процесс по интеграции Молдавии, Грузии и Западных Балкан в НАТО и ЕС. «Лица, принимающие решения в Европе и США, должны бороться с усталостью от Украины, помочь Киеву одержать победу и сократить серую зону», — заключают эксперты.

Мюнхенский индекс безопасности (Munich Security Index — MSI) формируется при содействии фирмы Kekst CNC. В нем представлены результаты опроса тысячи человек из 12 стран — членов G7, государств БРИКС (кроме России) и Украины. Согласно MSI, Россия перестала быть главной угрозой в восприятии большинства стран, жителей которых опросили эксперты. Почти все показатели, связанные с конфликтом между Россией и Украиной, включая применение ядерного оружия и разрыв энергетических поставок, снизились. «В то время как Россия была самым большим риском в восприятии стран G7, только жители Великобритании и Японии до сих пор считают ее таковой», — говорится в пояснении к публикации индекса.

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Мария Васильева
Мюнхенская конференция по безопасности Украина G7
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