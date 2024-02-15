 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ТАСС сообщил о госпитализации 15 человек после обстрела Белгорода

После обстрела Белгорода в больницы попали 15 человек, из них 8 — в реанимации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

В результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) госпитализировали 15 человек, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местные медицинские органы.

Из них восемь человек в реанимации, среди госпитализированных — двое детей. «Кроме этого, двое умерших в приемном [отделении] — это женщина и ребенок», — уточнили в городской больнице № 2 Белгорода.

РБК направил запрос с региональный минздрав.

ТАСС сообщил о госпитализации 15 человек после обстрела Белгорода
Video

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, жертвами удара стали пять человек, еще 18 пострадали. Он уточнил, что среди погибших — один ребенок, а врачи развозят раненых по больницам.

Ракетный удар по центру Белгорода. Что известно
Политика
Фото:Reuters

Незадолго до удара Гладков объявил о ракетной опасности.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны сообщило, что пресекло атаку ВСУ. Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир», силы ПВО уничтожили 14 снарядов.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Теги
Белгород ВСУ Украина Белгородская область новости
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе Украины по Белгородской области
Политика
Курский губернатор сообщил о множестве жертв при ударе по Белгороду
Политика
Россия вынесет удар по Белгороду на обсуждение Совбеза ООН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
В Киеве создали две концепции освобождения от призыва Политика, 16:02
Как в Москве полностью сгорел клуб Lookin Rooms Общество, 16:02
Состав МЮ в 2022 году стал самым дорогим в истории европейского футбола Спорт, 15:56
Рама и электромотор — как это возможно: тест-драйв Tank 500 Urban Autonews, 15:49
Выручка российских клубов за сезон 2022/23 превысила €1 млрд Спорт, 15:46
Последствия обстрела Белгорода. Фоторепортаж Общество, 15:46 
Как предложить вакансию при сокращении, чтобы избежать трех проблем Pro, 15:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду на границе с Польшей Политика, 15:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:27
Украина отказалась исключать Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны» Бизнес, 15:26
Ракетный удар по центру Белгорода. Что известно Политика, 15:25
Очевидцы рассказали об обстановке во время ракетного удара по Белгороду Политика, 15:21
Число жертв удара по Белгороду выросло до шести Политика, 15:21
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 15:17