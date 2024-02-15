После обстрела Белгорода в больницы попали 15 человек, из них 8 — в реанимации

ТАСС сообщил о госпитализации 15 человек после обстрела Белгорода

Фото: Vvgladkov / Telegram

В результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) госпитализировали 15 человек, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местные медицинские органы.

Из них восемь человек в реанимации, среди госпитализированных — двое детей. «Кроме этого, двое умерших в приемном [отделении] — это женщина и ребенок», — уточнили в городской больнице № 2 Белгорода.

РБК направил запрос с региональный минздрав.

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Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, жертвами удара стали пять человек, еще 18 пострадали. Он уточнил, что среди погибших — один ребенок, а врачи развозят раненых по больницам.

Незадолго до удара Гладков объявил о ракетной опасности.

Минобороны сообщило, что пресекло атаку ВСУ. Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир», силы ПВО уничтожили 14 снарядов.