ТАСС сообщил о госпитализации 15 человек после обстрела Белгорода
В результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) госпитализировали 15 человек, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местные медицинские органы.
Из них восемь человек в реанимации, среди госпитализированных — двое детей. «Кроме этого, двое умерших в приемном [отделении] — это женщина и ребенок», — уточнили в городской больнице № 2 Белгорода.
РБК направил запрос с региональный минздрав.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, жертвами удара стали пять человек, еще 18 пострадали. Он уточнил, что среди погибших — один ребенок, а врачи развозят раненых по больницам.
Незадолго до удара Гладков объявил о ракетной опасности.
Минобороны сообщило, что пресекло атаку ВСУ. Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир», силы ПВО уничтожили 14 снарядов.
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