Катарский Lesha Bank договорился о приобретении банка в Казахстане
Катарский Lesha Bank заключил предварительное соглашение с казахстанским государственным холдингом «Байтерек» о приобретении 100% акций неназванного банка в Казахстане, сообщила Катарская фондовая биржа.
«Lesha Bank заключил предварительное соглашение с АО «НУХ «Байтерек» от 14 февраля 2024 года в отношении потенциального приобретения всего акционерного капитала банка в Республике Казахстан», — уточнил катарский регулятор.
Пресс-служба биржи отметила, что стороны согласовывают окончательные условия сделки.
По данным центра деловой информации «Капитал.kz», речь идет о Bereke Bank — бывшей дочерней компании Сбербанка, которую российская организация продала в сентябре 2022 года. Минфин США исключил Bereke Bank из санкционного списка в марте 2023 года.
Казахстанский холдинг «Байтерек», единственным акционером которого является правительство республики, через свои дочерние организации выполняет функцию оператора государственных программ.
Главная задача группы — содействие экономическому развитию страны. В «Байтерек» входят Банк развития Казахстана, Аграрная кредитная корпорация, Отбасы банк, обслуживающий строительство жилья, и другие организации.
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