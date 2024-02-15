Власти Индонезии согласились открыть консульство России на Бали
Индонезийские власти согласились на открытие консульства России на курортном острове Бали, сообщило «РИА Новости» российское посольство.
«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», — уточнили в дипмиссии. В посольстве уточнили, что сейчас идет согласование технических деталей.
В декабре 2023 года глава иммиграционного управления Денпасара Сухендра сообщил, что за год власти острова депортировали 164 иностранца, в том числе 59 россиян. Он уточнил, что причиной депортации 85 туристов стало несоблюдение местных законов и правил, еще 79 человек нарушили сроки пребывания по выданным визам.
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева в феврале сообщала, что между Москвой и Бали могут возобновить прямые рейсы в ближайшее время. Она отметила, что на остров приезжает много россиян и Бали стал одним из «самых любимых мест отдыха» для граждан России.
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