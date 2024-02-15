 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Власти Индонезии согласились открыть консульство России на Бали

Посольство: Индонезия согласилась открыть российское консульство на Бали
Виды Бали
Виды Бали (Фото: Putu Sayoga / Getty Images)

Индонезийские власти согласились на открытие консульства России на курортном острове Бали, сообщило «РИА Новости» российское посольство.

«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», — уточнили в дипмиссии. В посольстве уточнили, что сейчас идет согласование технических деталей.

Автор мирного плана по Украине стал лидером на выборах главы Индонезии
Политика
Прабово Субианто

В декабре 2023 года глава иммиграционного управления Денпасара Сухендра сообщил, что за год власти острова депортировали 164 иностранца, в том числе 59 россиян. Он уточнил, что причиной депортации 85 туристов стало несоблюдение местных законов и правил, еще 79 человек нарушили сроки пребывания по выданным визам.

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева в феврале сообщала, что между Москвой и Бали могут возобновить прямые рейсы в ближайшее время. Она отметила, что на остров приезжает много россиян и Бали стал одним из «самых любимых мест отдыха» для граждан России.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Теги
Индонезия Бали туризм российское консульство
Материалы по теме
Неизвестный подкинул сумку на территорию генконсульства России в Сиднее
Политика
МИД анонсировал новеллы в консульском учете россиян
Политика
Россия откроет за границей два посольства и пять генконсульств
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:30
Байден больше не позвонит: как в США и ЕС взялись бороться с дипфейками Pro, 11:29
Следствие попросило заочно арестовать Гозмана и Сонина по делу о фейках Политика, 11:27
Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с главой МАГАТЭ Политика, 11:24
Венгрия помешала принять новые санкции ЕС против России Политика, 11:20
Летевший в Петербург Superjet запросил экстренную посадку в Шереметьево Общество, 11:17
В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдавать политика Илана Шора Политика, 11:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:14
Минобрнауки рекомендовало повысить стипендии до прожиточного минимума Общество, 11:09
Власти Индонезии согласились открыть консульство России на Бали Общество, 11:07
Теннисистка из Латвии Остапенко отказалась пожать руку белоруске Азаренко Спорт, 11:05
В Думе предложили запретить сдавать посуточно квартиры без счетчиков Общество, 10:59
Бум маркетплейсов второго эшелона: почему стало сложно заработать на Ozon Pro, 10:57
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 10:57