 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Власти Бали назвали число депортированных за 2023 год россиян

Власти Бали сообщили о депортации 59 россиян за 2023 год
Фото: Li Peng / XinHua / Global Look Press
Фото: Li Peng / XinHua / Global Look Press

Власти острова Бали в 2023 году депортировали 164 иностранца, в том числе 59 россиян. Об этом сообщил глава иммиграционного управления Денпасара Сухендра, его слова приводит индонезийский портал Bali Post.

По словам Сухендры, больше всего депортированных иностранцев — граждане России (59 человек), Австралии (15 человек) и США (14 человек). Он также уточнил, что причиной депортации 85 иностранцев стало несоблюдение местных законов и правил, еще 79 человек нарушили сроки пребывания по выданным визам.

Индонезия ввела золотые визы для инвесторов
Политика
Фото:Agung Parameswara / Getty Images

Как отмечает Bali Post, иммиграционная служба Бали задержала 119 иностранцев по разным обвинениям, а также возбудила два дела по факту использования поддельных паспортов.

Сухендра также сообщил о росте числа прибытия иностранных туристов в международный аэропорт Денпасара на 141,53% по сравнению с прошлым годом.

Ранее РБК сообщал о планах около 65 тыс. россиян отправиться на новогодние праздники на Бали. Согласно исследованию девелоперского холдинга Alex Villas Agency, по состоянию на 20 декабря в туристических районах индонезийского острова было забронировано 99% вилл, апартаментов и номеров в отелях.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Бали Индонезия Россия туризм

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Индонезия ввела золотые визы для инвесторов
Политика
Индонезия отказалась возобновить безвизовый режим с Россией
Общество
Индонезия депортировала с Бали 47 иностранцев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности Политика, 15:47
В Белгородской области мужчина погиб при обстреле магазина Политика, 15:40
От Петербурга до Владивостока: главные новогодние елки по всей России Общество, 15:33
Вице-чемпиона Олимпиады обвинили в том, что он насмерть сбил жену Спорт, 15:22
Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина Политика, 15:20
Путин в новогоднем обращении заявил о единстве россиян «в труде и в бою» Политика, 15:17
Maersk приостановит рейсы в Красном море на двое суток после атак хуситов Бизнес, 15:03
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 14:57
Власти Бали назвали число депортированных за 2023 год россиян Политика, 14:49
Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при обстреле Белгорода Общество, 14:28
В Польше судью лишили лицензии за работу на турнире Кабаевой в Китае Спорт, 14:22
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X Политика, 14:14
Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с Новым годом Политика, 13:50
Надаль проиграл первый матч после возвращения на корт Спорт, 13:40