Власти Бали назвали число депортированных за 2023 год россиян

Власти Бали сообщили о депортации 59 россиян за 2023 год

Фото: Li Peng / XinHua / Global Look Press

Власти острова Бали в 2023 году депортировали 164 иностранца, в том числе 59 россиян. Об этом сообщил глава иммиграционного управления Денпасара Сухендра, его слова приводит индонезийский портал Bali Post.

По словам Сухендры, больше всего депортированных иностранцев — граждане России (59 человек), Австралии (15 человек) и США (14 человек). Он также уточнил, что причиной депортации 85 иностранцев стало несоблюдение местных законов и правил, еще 79 человек нарушили сроки пребывания по выданным визам.

Как отмечает Bali Post, иммиграционная служба Бали задержала 119 иностранцев по разным обвинениям, а также возбудила два дела по факту использования поддельных паспортов.

Сухендра также сообщил о росте числа прибытия иностранных туристов в международный аэропорт Денпасара на 141,53% по сравнению с прошлым годом.

Ранее РБК сообщал о планах около 65 тыс. россиян отправиться на новогодние праздники на Бали. Согласно исследованию девелоперского холдинга Alex Villas Agency, по состоянию на 20 декабря в туристических районах индонезийского острова было забронировано 99% вилл, апартаментов и номеров в отелях.