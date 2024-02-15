Вход на станцию метро закрыли из-за пожара во дворе «Известия холла»

Вход на станцию московского метро «Пушкинская» перекрыли из-за пожара во дворе здания «Известия холла» в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Сотрудники метрополитена также рассказали корреспонденту «РИА Новости», что перекрыты два выхода из метро на станции «Пушкинская».

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По данным МЧС, площадь возгорания достигла 1,5 тыс. кв. м, горят три строения во дворе «Известия холла». Телеграм-канал Mash сообщил, что пожар начался во внутреннем дворе — загорелись бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms.

«Известия холл» — концертный зал общей площадью 2 тыс. кв. м и вместимостью до 2 тыс. человек. Основной зал имеет два этажа. Здание расположено по соседству с конструктивистским зданием газеты «Известия» 1927 года постройки.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в связи с пожаром на Тверской улице перекрыты три полосы из четырех в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Позже движение по переулку и по соседней улице Малая Дмитровка в районе дома № 2 перекрыли полностью.