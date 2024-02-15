 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вход на станцию метро закрыли из-за пожара во дворе «Известия холла»

Из-за пожара в «Известия холле» станцию метро «Пушкинская» закрыли на вход

Вход на станцию московского метро «Пушкинская» перекрыли из-за пожара во дворе здания «Известия холла» в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Сотрудники метрополитена также рассказали корреспонденту «РИА Новости», что перекрыты два выхода из метро на станции «Пушкинская».

Вход на станцию метро закрыли из-за пожара во дворе «Известия холла»
Video

По данным МЧС, площадь возгорания достигла 1,5 тыс. кв. м, горят три строения во дворе «Известия холла». Телеграм-канал Mash сообщил, что пожар начался во внутреннем дворе — загорелись бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms.

«Известия холл» — концертный зал общей площадью 2 тыс. кв. м и вместимостью до 2 тыс. человек. Основной зал имеет два этажа. Здание расположено по соседству с конструктивистским зданием газеты «Известия» 1927 года постройки.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в связи с пожаром на Тверской улице перекрыты три полосы из четырех в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Позже движение по переулку и по соседней улице Малая Дмитровка в районе дома № 2 перекрыли полностью.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Теги
Пожар Московский метрополитен Пушкинская площадь Москва МЧС Известия
Материалы по теме
Пожарные локализовали пожар в многоэтажке в Анапе
Общество
В Ставрополе произошел пожар в учреждении Минобороны
Общество
В Курской области загорелась нефтебаза после атаки украинского дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
Фонд Баффета продал акции Apple и вложился в загадочный бизнес Инвестиции, 09:51
Cisco сократит тысячи сотрудников после остановки роста продаж Бизнес, 09:49
Почему «латиноамериканский Amazon» растет вдвое быстрее конкурента Pro, 09:35
Росреестр заявил о наименьшем за 5 лет снижении ипотечных сделок в январе Недвижимость, 09:32
В Москве локализовали пожар во дворе здания «Известия холла» Город, 09:31
Посол России в Оттаве назвал арест Ан-124 пиратством Политика, 09:16
«Ведомости» узнали, что послание Путина могут провести 29 февраля Политика, 09:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Пять привлекательных способов купить квартиру РБК и ПИК, 09:12
Доброта на $5,3 млрд: как взлетел венчурный фонд родственника Трампа Pro, 09:06
Польша подняла военные самолеты из-за «активности дальней авиации» России Политика, 09:04
Артем Усс рассказал о причинах обвинения в «заговоре» в США Политика, 09:00
3 факта перед стартом торгов на Мосбирже. Что важно знать инвестору Инвестиции, 08:57
Германия стала третьей экономикой мира из-за рецессии в Японии Экономика, 08:50
«Шанс повторить рост «Белуги». Стоит ли участвовать в IPO «Кристалла» Pro, 08:49