Cisco сократит тысячи сотрудников после остановки роста продаж
Крупнейший производитель сетевого оборудования Cisco планирует сократить тысячи рабочих мест после замедления роста продаж, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
План реструктуризации затронет примерно 5% работников Cisco. По состоянию на 2023 год в организации работали почти 85 тыс. человек, сокращение коснется около 4250 рабочих мест. Реструктуризация обойдется компании примерно в $500 млн.
За второй квартал финансового года, закончившегося 27 января, акции компании упали в цене более чем на 5% на постмаркете. 14 февраля Cisco сообщила, что выручка за квартал составила $12,8 млрд, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале компания рассчитывает заработать $12,1–12,3 млрд.
Cisco стала одной из технологических компаний, которые продолжают сокращать расходы после спада на рынке, произошедшего во время пандемии коронавируса. С 2023 года ряд корпораций, в том числе Google, Microsoft, Amazon и другие, сообщили о массовых увольнениях.
В январе 2024 года Google уволила сотни специалистов, работавших над голосовым помощником и искусственным интеллектом из-за давления со стороны конкурентов.
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