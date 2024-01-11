 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Google уволил сотни сотрудников из-за давления конкурентов

Корпорация Google уволила сотни сотрудников из-за роста конкуренции
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Корпорация Google уволила сотни специалистов, работавших над голосовым помощником и искусственным интеллектом из-за давления со стороны конкурентов, сообщает Bloomberg.

Сокращения коснулись команды разработчиков оборудования дополненной реальности и голосового помощника Google Assistant. Некоторые работники центрального инженерного подразделения компании также получили уведомление об увольнении.

Как уточняет Bloomberg, корпорация испытывает давление со стороны конкурирующих приложений искусственного интеллекта от Microsoft и OpenAI. Google ищет способы сократить расходы для инвестиций в свои наиболее важные проекты.

Профсоюз сотрудников Alphabet (управляющая компания Google) в заявлении, опубликованном в X (Twitter), раскритиковал планы корпорации по сокращению рабочих мест. В профсоюзе заявили, что компания «не может продолжать сокращать персонал, зарабатывая миллиарды каждый квартал».

В Турции телеведущую уволили из-за стаканчика Starbucks
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В 2023 году IT-гиганты провели массовые увольнения в компаниях.

В январе Microsoft заявила о планах уволить более 10 тыс. сотрудников из-за падения доходов. Тогда штат корпорации превышал 220 тыс. человек.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

21 марта онлайн-ретейлер Amazon сократил около 9 тыс. сотрудников. Меру связали с резким ростом расходов и замедлением роста продаж.

Теги
массовые увольнения Google Microsoft
Материалы по теме
Команда F1 уволила менеджера, разорвавшего контракт с российским гонщиком
Спорт
В США ректора вуза уволили за порно с женой на OnlyFans
Общество
Сотрудников госканала в Волгограде уволили за костюмированную вечеринку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 97,87 (-1,11) Инвестиции, 10 янв, 16:34 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 89,39 (-1,01) Инвестиции, 10 янв, 16:34
5 способов избежать болезни Альцгеймера Pro, 15:55
В Кемерове пассажиров рейса Nordwind высадили на взлетной полосе Общество, 15:47
Умер один из разработчиков вакцины «Спутник V» Борис Народицкий Общество, 15:46
Фигурант дела о хищениях на «Восточном» умер после драки с сокамерником Общество, 15:43
Рада отправила на доработку раскритикованный законопроект о мобилизации Политика, 15:37
Почему Microsoft и Google пока не удается заработать на ИИ Pro, 15:34
Эмитенты новых ETF направят часть прибыли от них разработчикам биткоина Крипто, 15:30
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
АЕБ спрогнозировала рост авторынка в России на 15% Авто, 15:30
Аэропорт Петрозаводска на месяц закроют на ремонт Общество, 15:29
«Деловые линии» попали в лидеры рейтинга РБК по рынку грузоперевозок Пресс-релиз, 15:25
Лыжник Большунов выиграл 13-ю гонку подряд Спорт, 15:21
В новогодние праздники в России при пожарах погибли 330 человек Общество, 15:19
В Госдуме предложили изменить нормы передачи властям частных теплосетей Недвижимость, 15:13
Дефицит бюджета второй год превысил ₽3 трлн Экономика, 15:03