Google уволил сотни сотрудников из-за давления конкурентов

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Корпорация Google уволила сотни специалистов, работавших над голосовым помощником и искусственным интеллектом из-за давления со стороны конкурентов, сообщает Bloomberg.

Сокращения коснулись команды разработчиков оборудования дополненной реальности и голосового помощника Google Assistant. Некоторые работники центрального инженерного подразделения компании также получили уведомление об увольнении.

Как уточняет Bloomberg, корпорация испытывает давление со стороны конкурирующих приложений искусственного интеллекта от Microsoft и OpenAI. Google ищет способы сократить расходы для инвестиций в свои наиболее важные проекты.

Профсоюз сотрудников Alphabet (управляющая компания Google) в заявлении, опубликованном в X (Twitter), раскритиковал планы корпорации по сокращению рабочих мест. В профсоюзе заявили, что компания «не может продолжать сокращать персонал, зарабатывая миллиарды каждый квартал».

В 2023 году IT-гиганты провели массовые увольнения в компаниях.

В январе Microsoft заявила о планах уволить более 10 тыс. сотрудников из-за падения доходов. Тогда штат корпорации превышал 220 тыс. человек.

21 марта онлайн-ретейлер Amazon сократил около 9 тыс. сотрудников. Меру связали с резким ростом расходов и замедлением роста продаж.