Карлсон рассказал о впечатлениях от станции метро «Киевская»
Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял интервью у российского президента Владимира Путина, находясь в России, посетил московский метрополитен и поделился впечатлениями от оформления и состояния станции метро «Киевская». Видео с репортажем он выложил на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).
«Один из способов понять, то или иное общество — это посмотреть на его инфраструктуру <…> эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, нас потрясло», — сказал он.
Затем журналист задался вопросом: как получается, что в России есть станция метро, «которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране?».
На видео Карлсон показал интерьер станции, поезда, а также процесс спуска. Он назвал метро «идеально чистым», отметив, что в нем нет граффити, бомжей и наркоманов.
Карлсон приехал в Москву в начале февраля. Он взял интервью у Путина, которое вышло 9 февраля, посетил магазин торговой сети «Ашан», филиал сети фастфуда «Вкусно — и точка», ставшей преемником американского McDonald's, и другие места.
Журналист охарактеризовал столицу России как одно из «прекрасных мест для жизни». Такими же городами, по его мнению, являются Сингапур, Токио, Дубай и Абу-Даби. Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, считает Карлсон.
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