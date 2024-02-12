Такер Карлсон назвал Москву прекрасным городом для жизни

Журналист Такер Карлсон рассказал о впечатлениях от поездки в Москву

Такер Карлсон в Москве, 7 февраля 2024 г. (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 млн человек, намного приятнее любого города в моей стране. <...> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически», — сказал Карлсон.

Журналист назвал столицу России одним из «прекрасных мест для жизни». Такими городами он также считает Сингапур, Токио, Дубай и Абу-Даби.

Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина, оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Журналист объяснял решение встретиться с Путиным тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, а западные СМИ после начала военной операции «не потрудились» взять интервью у российского президента.

В ходе беседы с Карлсоном российский президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы. В Кремле сочли интервью хорошей возможностью, чтобы дать американцам возможность «ознакомиться с нашим мировоззрением».