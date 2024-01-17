Бельгийская таможня конфисковала рекордные 116 т кокаина в 2023 году

В Бельгии в 2023 году изъяли рекордные 116 т кокаина

Фото: Zheng Huansong / Global Look Press

В 2023 году в порту бельгийского города Антверпен изъяли рекордные 116 т кокаина, сообщила нидерландская таможня со ссылкой на госсекретаря Нидерландов Аукье де Врис и министра финансов Бельгии Винсента ван Петегема.

По словам де Врис, «контрабандисты наркотиков безжалостны» и «не гнушаются использовать любые средства» для перевозки запрещенных веществ. Она добавила, что Нидерланды активно сотрудничают с властями других стран, чтобы остановить расширяющиеся потоки наркотиков в страну.

Объем конфиската 2023 года превысил аналогичный показатель 2022-го, когда таможенники изъяли 109 т кокаина. В ведомстве отметили, что нидерландская и бельгийская таможни сотрудничают в борьбе с контрабандой запрещенных веществ — так, водолазная группа из Нидерландов активно работает в Антверпене.

Всего в 2023 году таможня конфисковала в портах Нидерландов более 140 партий кокаина. Чаще всего они шли из Эквадора. Контрабандисты прятали наркотики в контейнерах или среди грузов на суднах.

16 мая 2023 года в Италии конфисковали 3 т кокаина в контейнерах с бананами. Наркотики собирались перевезти из Эквадора в Армению через Грузию. Оба контейнера, длиной более 12 м каждый, охлаждались, и контрабандисты спрятали кокаин среди 78 т бананов.