Путин: предлагаю с 1 марта повысить размер выплат для медиков в селах

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах, районных центрах и селах. Об этом он сказал на пленарном заседании Форума будущих технологий.

«В прошлом году для медицинских работников первичного звена мы ввели ежемесячные выплаты <...>. Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах», — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо обратить внимание на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц.

В городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек врачи дополнительно будут получать 29 тыс. руб., средний медперсонал — 13 тыс. руб.

В населенных пунктах, где живут менее 50 тыс. человек, врачам будут выплачивать 50 тыс. руб. ежемесячно в дополнение к заработной плате, медицинским работникам среднего звена — 30 тыс. руб.

Также Путин объявил, что с 1 апреля регионы должны повысить окладную часть заработной платы всех медработников до 50%, сохранив при этом дополнительные выплаты.

Путин также пообещал, что с текущего года будут выравнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и сельской местности.

«То есть, другими словами, существенно увеличится уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий, других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах», — объяснил президент.

Он обратился к главам регионов и добавил, что эти средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медицинских работников в сельской местности.