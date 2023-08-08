Минздрав анонсировал переход на новую систему оплаты труда медиков
С 2025 года в России планируют ввести новую систему оплаты труда медицинских работников, соответствующие подходы сейчас отрабатываются в пилотном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. <…> Cегодня отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда, идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов», — сказал он.
С этого года отдельные категории врачей, среднего и младшего медицинского персонала получают дополнительные выплаты в диапазоне от 4 тыс. до 18,5 тыс. руб. В частности, врачи центральных и районных больниц получают надбавку 18,5 тыс. руб. в месяц, врачи первичного звена — 14,5 тыс. руб., врачи скорой медпомощи — 11,5 тыс. руб.
Средний медицинский персонал центральных и районных больниц ежемесячно получает по 8 тыс. руб., средний медперсонал первичного звена — 6,5 тыс. руб., фельдшеры и медсестры скорой помощи — 7 тыс. руб., младший медперсонал — 4 тыс. руб. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, получают доплату 4,5 тыс. руб. в месяц.