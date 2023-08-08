branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Игра на понижение: что города делают для адаптации к жаре РБК и ДПиООС, 11:14
В Китае сообщили о росте товарооборота с Россией на 36,5% с начала года Экономика, 11:07
Голландским военнослужащим запретили участвовать в турнирах с россиянами Спорт, 11:04
Глава Котласа уволится после задержания зятя за попытку поджечь военкомат Политика, 11:02
Ценные кадры: где и как обучают будущих ИТ-специалистов Национальные проекты, 11:00
Глава ARK Invest спрогнозировала одобрение SEC нескольких биткоин-ETF Крипто, 10:59
Как контент позволяет ускорить реализацию имущества на электронных торгах РБК+, 10:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Обыск в офисе: как себя вести и защитить бизнес Pro, 10:58
От энергетики до медицины: кто и зачем применяет искусственный интеллект Тренды, 10:58
Как гарантийная система правительства помогает бизнесу получать кредит Национальные проекты, 10:57
Какой должна быть промышленность в мегаполисе Новая экономика, 10:57
От курьеров до пожарных: как в компаниях разрабатывают спецодежду Тренды, 10:56
МВД предупредило о массовых звонках с предложением поджечь военкомат Политика, 10:55
Эксперты назвали округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки Недвижимость, 10:42
Общество ,  
0 

Минздрав анонсировал переход на новую систему оплаты труда медиков

Мурашко: с 2025 года будет введена новая система оплаты труда медиков
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

С 2025 года в России планируют ввести новую систему оплаты труда медицинских работников, соответствующие подходы сейчас отрабатываются в пилотном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. <…> Cегодня отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда, идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов», — сказал он.

С этого года отдельные категории врачей, среднего и младшего медицинского персонала получают дополнительные выплаты в диапазоне от 4 тыс. до 18,5 тыс. руб. В частности, врачи центральных и районных больниц получают надбавку 18,5 тыс. руб. в месяц, врачи первичного звена — 14,5 тыс. руб., врачи скорой медпомощи — 11,5 тыс. руб.

Средний медицинский персонал центральных и районных больниц ежемесячно получает по 8 тыс. руб., средний медперсонал первичного звена — 6,5 тыс. руб., фельдшеры и медсестры скорой помощи — 7 тыс. руб., младший медперсонал — 4 тыс. руб. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, получают доплату 4,5 тыс. руб. в месяц.

Теги
Минздрав Михаил Мурашко медики оплата труда
Материалы по теме
Мурашко назвал «порочным» стремление отложить рождение детей ради карьеры
Политика
Мурашко исключил вспышку менингита в России
Общество
Вице-премьера Карачаево-Черкесии задержали за хищение ₽100 млн у медиков
Политика