Погранслужба США отчиталась о сокращении на 50% числа арестов на границе

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В январе 2024 года число арестов за незаконное пересечение границы США с Мексикой сократилось вдвое по сравнению с декабрем прошлого года, сообщила погранично-таможенная служба США.

Пограничными патрулями в январе было произведено 124 220 арестов, что на 50% меньше, чем месяцем ранее. В декабре был самый высокий месячный показатель за всю историю США — 249 735 арестов.

Снижение числа нарушений произошло в том числе из-за резкого сокращения числа попыток перейти через границу гражданами Венесуэлы: в январе оно упало на 91% в сравнении с декабрем — с 46 920 до 4422.

Исполняющий обязанности комиссара погранслужбы США Трой Миллер связал это с сезонным снижением и усилением контроля со стороны штатов и союзников.

В декабре 2023 года погранслужба США произвела рекордные 250 тыс. арестов в связи с попытками нелегального проникновения на американскую территорию.

Наплыв нелегальных мигрантов спровоцировал конфликт между федеральным правительством и властями Техаса, у которого 1930-километровая граница с Мексикой.

В последние месяцы 2023 года в США обострился возникший на фоне миграционного кризиса конфликт между федеральными властями и властями штата Техас, которые принимали не согласованные с Вашингтоном меры, чтобы бороться с наплывом мигрантов. В частности, на пограничной реке Рио-Гранде установили колючую проволоку и буи. Верховный суд разрешил федеральным властям убрать заграждения, но власти штата отказались подчиняться этому решению.