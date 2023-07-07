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В Казани задержали мужчину, который прятал наркотики в мармеладных мишек

Полиция нашла у жителя Казани наркотики в мармеладных мишках

В Казани задержали мужчину, который прятал наркотики в мармеладных мишек
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Полицейские задержали в Казани мужчину, который производил конфеты с наркотиками. Его автомобиль остановили на улице, досмотрели и нашли в них мармеладных мишек. В них во время экспертизы нашли наркотики.

Также еще часть наркотиков нашли в тайниках в лесопосадке, сообщает МВД Татарстана. Дома у мужчины также нашли плантацию для выращивания конопли, упаковки и весы.

«Следователем отдела полиции № 15 УМВД России по г. Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ», — указали в МВД. По этой статье мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги
Казань мармеладные мишки полиция наркотики
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