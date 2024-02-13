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В Пулково у пассажира из Германии нашли мармеладных мишек с коноплей

ФТС: в Петербурге завели дело на пассажира из-за мармеладных мишек с каннабисом

В Пулково у пассажира из Германии нашли мармеладных мишек с коноплей
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Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) в петербургском аэропорту Пулково нашли у прибывшего из Германии пассажира мармеладных мишек с каннабисом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Запрещенный товар обнаружили в багаже 38-летнего гражданина Германии, который прибыл в страну из Гамбурга к подруге по переписке. Мармелад находился в жестком полимерном пакете с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса.

Внутри упаковки было шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их общий вес составил 20 г, уточнили в ФТС. Таможенники провели экспресс-тест и выяснили, что сладости содержат тетрагидроканнабинол — вещество, которое признано в России наркотическим и запрещено к ввозу.

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Сам пассажир пояснил, что купил мармеладных мишек на родине, так как обычно употребляет их во время полетов для спокойного сна.

В Германии употребление каннабиса частными лицами, а также его приобретение в личных целях для рекреации пока запрещено. Однако в августе 2023 года правительство страны одобрило законопроект, разрешающий коммерческое выращивание каннабиса в ограниченных масштабах, а также его приобретение взрослыми для собственного потребления.

Ожидается, что хранение и употребление каннабиса перестанет быть наказуемым с апреля 2024 года, в июле должны разрешить его коммерческую культивацию, пишет NDR.

В то же время в Германии разрешен медицинский каннабис — его разрешили приобретать пациентам с 2017 года строго по назначению врача.

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В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств), которая предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. По информации ФТС, мужчину арестовали.

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Теги
каннабис мармеладные мишки Санкт-Петербург ФТС Пулково Германия новости
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